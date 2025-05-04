Mourinho: Maç Belirleyici Değildi - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Maç Belirleyici Değildi

Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, Beşiktaş'a kaybettikleri maçı değerlendirerek ligdeki durumları hakkında konuştu.

04.05.2025 22:45
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir yapıya karşı baş etmek zorunda olduğuna vurgu yaparak, "Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Derbide alınan mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisi ve gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Eğer çok iyi olduğum konu varsa o da yönetime gösterdiğim saygıdır. Reaksiyonlar hakkında ise, bunları normal karşılıyorum. İşler beklendiği gibi olmayınca bu tarz tepkiler olabiliyor. Ben de eleştirel olmayacağım. Türk futbolunda bu var, bu konu hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi"

Ligde kalan 4 maç ve Galatasaray ile olan 8 puanlık farkla ilgili ise Portekizli teknik adam, "Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca söylediklerimden bir kelime bir değişmedi. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmayı imkansız olduğunu biliyorlar. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sahada veriyorlar. Bugün bireysel bazı performanslar iyi değildi. Oyuncularım bugün sahada her şeyi verdiler. Maçın hayal kırıklığı da vardı. Oyuncularım bugün sahada koyduğu kalite değil ama ellerinden geleni yaptıkları için dokunulmaz. Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı. Sezon boyunca bizim ceza sahamızda olunca penaltı verildi. En-Nesyri'nin verilmeyen penaltısı bu işin sadece bir puzzle'ı. Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz de puan alabilmek için yeterli derecede yapmaya çalıştı. Kalemizi bulan 1 şut yok. Maçı kazanacak yeterli pozisyon bulduk diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Ole, yeteri kadar tecrübeye ve zekaya sahip"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Premier Lig'den tanıştıklarını ve maçtan önce Türk futbolu hakkında tavsiye verdiniz mi? Sorusuna ise Mourinho, "Ole, zaten birkaç aydır burada. Yeteri kadar tecrübeye ve zekaya sahip. Maçtan önce normal şeyler konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde. İkimizin de yeteri kadar tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onun bugün derbi galibiyeti sonrası bulutların üzerinde, benim ise cehennemde hissetmeme gerek yok. Birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi de sevdiğimizi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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