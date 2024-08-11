Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var - Son Dakika
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Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var

Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe\'de sakatlığı bulunan Fred\'den haber var

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sakatlanan ve sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilen Fred, bireysel çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın sakatlığı sonrasında yaptığı açıklamalarda onu özlediğini belirterek eksikliğinin takım oyununu etkilediği vurgulamıştı.

11.08.2024 17:14
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Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano ile oynanan maçta sakatlanan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun mumla aradığı Fred'den haber var.

DİZİNDEN SAKATLANMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu ağırlayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, kapma mücadelesinde sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli orta saha, 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı. Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.

Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var

MOURİNHO MUMLA ARIYOR

Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlığının ardından yaptığı neredeyse her açıklamada Brezilyalı futbolcunun eksikliğinin takım oyununu etkilediği vurguladı. Portekizli teknik adam, konuyla ilgili son açıklamasında "Fred'i özlediğimi söyledim. Kaliteli oyuncular her zaman özlenir. O olmadığında farklı bir oyun düzeninde oynuyoruz. Kendisi takım açısından çok önemli. Oyun kurulumu esnasında çok önemli bir oyuncu. Kendisi solak ama sağ ayağını da iyi kullanabiliyor. Ben bu cümleyi söylerken ağlayarak söylemiyorum. Fred yokken de çözümlerimiz var. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, bireysel çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun bireysel çalışmalara başladığını resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım;

Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk: Zaten Lille bunları eleyecek 5 36 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: kral dön artık 29 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Fred chamberlain takası yapabiliriz normalde üstüne çok büyük para almamız lazım ama siz yabancı değilsiniz para istemiyoruz 5 20 Yanıtla
  • İhsan Terler: Bence feroyu transfer edin 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: mum kalmadı hoca 0 1 Yanıtla
  • Ankara null: ilk yari sepettt 0 1 Yanıtla

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