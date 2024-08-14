Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü - Son Dakika
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Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü

Mourinho, \'\'Şampiyonlar Ligi\'ni asla kazanamazdık\'\' dedi, taraftarlar çılgına döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ettikleri Lille maçının ardından açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'nde uzun vadede başarılı olamayacaklarını belirten Mourinho, "Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz" dedi. Portekizli antrenörün o sözleri gündem oldu.

14.08.2024 09:58
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK"

Devler Ligi'nde uzun vadede başarılı olamayacaklarını söyleyen antrenör, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Deneyimli antrenörün, "Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık" şeklindeki sözleri sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti. Portekizli teknik adam için sosyal medyada, "Nereden biliyorsun?", "Burası Fenerbahçe", Fenerbahçe'yi daha tanımamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"NEDEN PENALTI OLDUĞUNU SADECE HAKEM BİLİYOR"

"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum.

"HAKEMİN OYUNA SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

"Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar.

"BİR TAKIM KAZANMAYI HAK ETTİ"

Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı.

"AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR"

Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.

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Son Dakika Spor Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: Türkiyeye şampiyonlar ligi kupasını getirecek tek kulüp BEŞİKTAŞ bunu morinhoda iyi bilir gerçekçi olalım arkadaşlar ne fb ne ts nede gs hayalle yaşamasın 6 56 Yanıtla
  • uğur aksakallı: he vallahi yine hakem demi?gol atamadın elendin.penaltı penaltı işte bahane bulmakta maşallah hemen alışmış hakem olayına 15 7 Yanıtla
  • Ömer: doğru demiş üstad. 14 5 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: rüyanda mı ferhat daha son şampiyon lar liğinde 0 çeken kim önce UEFA yı al diğeri durakalsın 11 1 Yanıtla
  • Necati Çolak : Kızan taraftarlar kendileri inanıyormu Fenerbahçe'nin bu oynadığı futbolla şampiyonlar ligi şampiyonu olacağına kimse boş kabadayılık yapmasın gerçekler ortada Fenerbahçe Türkiye standartlarına göre iyi takım olabilir bir Avrupa takımı olmaya şansı yok bir Fenerbahçeli olarak Türk futboluna yeniden devrim yaptıracak jupp Derwal gibi adam ve adamlar lazım siyasette elini futboldan çekmeli 5 0 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: neden kendimizi kandiriyoruz türkiyeye gelen en pahalı oyuncu 20 milyon yuro adamlarin en kötü futbolcusu 40 milyn yuro bizim düşe kalka şampylr Ligi'nde en fazla çeyrek yukariyi yedirmezler 3 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Adam doğru söylemiş. Daha Lille yi eleyemeyen takım Şampiyonlar Ligi’ni nasıl alsın, gerçekçi olmak gerek. Bu takımla Avrupa Ligi Kupasını alabilsin ama ŞL imkansız. 1 0 Yanıtla
  • Şahan Çakır: inanmayanla yola çıkanların hali 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ekinci: Fenerbahçe taraftarıda biliyor o kupa gelmeyecek yazıktı bari onları gruplara soksaydın 16 sene etti ???? 0 0 Yanıtla
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