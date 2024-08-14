Mourinho, \'\'Şampiyonlar Ligi\'ni asla kazanamazdık\'\' dedi, taraftarlar çılgına döndü

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK"

Devler Ligi'nde uzun vadede başarılı olamayacaklarını söyleyen antrenör, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Deneyimli antrenörün, "Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık" şeklindeki sözleri sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti. Portekizli teknik adam için sosyal medyada, "Nereden biliyorsun?", "Burası Fenerbahçe", Fenerbahçe'yi daha tanımamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"NEDEN PENALTI OLDUĞUNU SADECE HAKEM BİLİYOR"

"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum.

"HAKEMİN OYUNA SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

"Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar.

"BİR TAKIM KAZANMAYI HAK ETTİ"

Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı.

"AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR"



Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.