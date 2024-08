Mourinho: Taktiksel ve duygusal her şeyi yaptık

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, uzatmalara giden maçta Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

Taktiksel ve duygusal her şeyi yaptıklarını vurgulayan Mourinho, "Maç içinde farklı şartlara uyum sağladık. Net pozisyonlar kaçırdık, 2 topumuz direkten döndü. Bugün 1 takım kazanmayı hak etti, diğer takımsa turu kazandı. Ekonomik anlamda kayıp yaşadık. Şampiyonlar Ligi bu anlamda bir destek. Ayrıca dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik. Bu şansı kaybettik." dedi.

Fred ve Ferdi'nin eksikliklerinin sonucu etkilediğini dile getiren Mourinho, "Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Eğer deyip devamını getirmek istemiyorum. İyi işler yapabiliriz orada ama 'eğer' diyorum ve devamını getirmek istemiyorum. Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Fred ve Ferdi gibi 2 yaratıcı oyuncumuz yoktu, bunlar şiddeti yüksek oyuncular. 1 tanesinin olmaması bile zor, ama 2 tanesi olmayınca çok daha zor. Genel olarak oyuncularım ellerinden geleni yaptı, onlarla gurur duyuyorum. Eğer 'eğer' ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız sizi Roma-Sevilla finalini izlemeye davet ediyorum. 2022-23 sezonunda oynanan. O zaman onun devamını anlarsınız." diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim"

Jose Mourinho, profesyonel olduğunu ve bu tür durumlardan etkilenmediğini dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim." ifadesini kullanan Mourinho, "Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız. Daha çekişmeli maçlar oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oynadıkları her 2 maçta da rakip kalecinin "maçın adamı" olduğuna dikkati çeken Portekizli teknik adam, şöyle devam etti:

"Futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler, dataya, numaralara, istatistiğe çok fazla odaklanır. İstatistikler bazen maçı yansıtmaz, bazen yansıtır. Bugün 2 top direkten döndü, 3 inanılmaz kurtarışı vardı kalecinin. Bu takım maçı kazanabilmek için yeteri kadar pozisyon üretti. Lille'de oynadığımız maçta 3 tane karşı karşıya kaçırdık. Kazanmak için yeterli pozisyonları ürettik. Korkmayan bir takıma karşı oynadık ama onların amacı topu saklamaktı, tutmaktı ve bunu iyi yapıyorlar. Kazanmak isteyen bir takım şiddetli oynar, baskı yapar ama şutları yoktu. Saydığım tüm zorluklara rağmen 2 maçın oyuncusu da kalecileriydi. Livakovic deplasmanda sadece 1 kurtarış yaptı, bugün topa dokunmadı bile. Bunlar bahane değil, oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı ama dünyanın en büyük takımları bile 2 çok önemli oyuncusu yokken bunun acısını çeker. Fenerbahçe 2 tane rakip savunmaları bozan oyuncusundan yoksundu. Fred'in olmayacağını duymak zaten zordu ama bir de sabah Ferdi'yi duyunca daha zor oldu. Bugün Ferdi orta sahada Dzeko ve Saint-Maximin ile üçgenleri yaratacaktı ama bu sabah maalesef bu haberi aldık. Şimdi hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz, bu da Süper Lig ve Avrupa Ligi."

"Para karar veriyor"

Avrupa Ligi'ndeki yeni format gereği daha fazla maç yapacaklarını hatırlatan Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamamız gerekiyor. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da her hafta içi maç yapmak demek. Umarım Süper Lig'deki diğer takımlar için de aynı şey geçerli olur ve onlar da oynar. İyi bir takımımız var bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Bu yeni format garip. 4 iç saha 4 deplasman, bazılarıyla sadece içerde bazılarıyla sadece dışarda oynayacağız. Para karar veriyor, bizim de buna adapte olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Fred ve Ferdi'nin sakatlığında transferi düşünmediğini aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oyuncular sakatlandı ama sezon boyu sakat olmayacaklar. Mümkün olduğu kadar çabuk dönmelerini sağlayacağız. Her oyuncu sakatlandığında transferi düşünemem. Transfer penceresi açık ama ben bir şey talep etmiyorum. Elimizdeki oyuncuların bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapmayı deneyeceğiz. Benim için en önemli turnuva sıradaki turnuvadır. Üst üste çok maç oynadık. Kısa süre içinde 5 maç oynadık ki oyuncularımızın bir çoğu doğru düzgün tatil yapmadı ve hazırlık geçiremedi. Cumartesi günkü maç bizler için zor olacak. Bir süre lige odaklanacağız çünkü Avrupa şu an için olmayacak. Zor deplasmanlardan puan almayı hedefliyoruz."