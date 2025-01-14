Mourinho: Türkiye'de Maç Kalitesi Düşük - Son Dakika
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Mourinho: Türkiye'de Maç Kalitesi Düşük

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u yendiği maç sonrası Mourinho, Türkiye'deki maç kalitesine eleştiride bulundu.

14.01.2025 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı." dedi.

Portekizli teknik adam, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Mourinho, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirisinin belirtilmesi üzerine, "Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur.' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendi hakkında şikayet etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın iki takım adına da zor geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Hem rakip teknik direktörü hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takım, agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyor. Oyunun son periyodunda Kramer'i, Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ettim. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce, o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması, bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı."

Yabancı VAR hakem konusunda net bir görüş bildirmeyen Mourinho, "Bilemiyorum çünkü gerçekten çok fazla, çok büyük bir güç görüyorum. Sadece yabancı hakemlerin bunu işleyip düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim maçlarımızda adil olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Transferde öncelik stoperde

Jose Mourinho, transferde önceliklerinin stoper olduğunu dile getirerek, "Çünkü 2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Başkanımı, sportif direktörümü, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: Türkiye'de Maç Kalitesi Düşük - Son Dakika

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