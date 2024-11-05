Mourinho ve Doğan PFDK\'ya Sevk Edildi

Ferhata Geçer:

Bu pisliklerin çenesini kapatmak için var a yabancı hakem gelsin diyeceğim ama Sn. Hacıosmonoğlu suyu bulanık tutmak ve lahmacun un takımının bundan faydalanması için ne gerekirse yapıyor! Geçen sene ki gibi getirin yabancı var, görün yine kim kaç puan alabiliyor!