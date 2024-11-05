Mourinho ve Doğan PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Spor

Mourinho ve Doğan PFDK'ya Sevk Edildi

Mourinho ve Doğan PFDK\'ya Sevk Edildi

TFF, Mourinho, Doğan ve Ilıcalı'yı disiplin kuruluna sevk etti. Birçok kulüp ve oyuncu da dahil.

05.11.2024 22:54
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması

Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi

Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi

Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları

Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho ve Doğan PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferhata Geçer:
    Bu hakemleri sahamızda istemiyoruz diyenlere aynı hakemleri gösterme karakter ve şerefini sergileyecek mi Sn. Hacıosmonoğlu göreceğiz...! 3 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    "Dostlar alışverişte görsün!" misali... İt iti ısırmaz ve ısırmayacaktır... 2 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    fetö itlerinin hükmü gittikten sonra kim kaç sefer şampiyon oldu diye soruyoruz, utanmadan karşıyı suçluyorlar! İçlerindeki pkk lı kongre üyesini oy birliği ile içlerinde tutuyorlar, en büyük Atatürkçü biziz diyorlar! Her türlü film, fırıldak, arkadan iş çevirme ile maç kazanmaya çalışıyorlar, beceremeyince karşıyı şikeci diye suçluyorlar! Atalarımız çok güzel söylemiş : fhşye khpliğini unutturursan döner sana ahlak dersi verirmiş... 2 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Bu pisliklerin çenesini kapatmak için var a yabancı hakem gelsin diyeceğim ama Sn. Hacıosmonoğlu suyu bulanık tutmak ve lahmacun un takımının bundan faydalanması için ne gerekirse yapıyor! Geçen sene ki gibi getirin yabancı var, görün yine kim kaç puan alabiliyor! 2 0 Yanıtla
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