Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 Maç Ceza

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(ANKARA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili faturayı çıkardı. PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç ceza verildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle disipline sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maçtan men ceza verdi.