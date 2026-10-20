Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynayacakları maç öncesi konuştu. Arda Güler hakkında yorum yapan Mourinho, ''Arda çok formda, performansından memnunum. Böyle devam etmesini umuyorum'' dedi.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"PSV'Yİ YENEN TAKIMI BEKLİYORUZ"

Rakibi Leipzig hakkında yorum yapan Mourinho, "Leipzig'in Bayern Münih'e karşı oynadığı maçı (6-1) görmeyi beklemiyoruz; PSV'yi mağlup eden takımı görmeyi bekliyoruz." dedi. 

"ÇOK İYİ PERFORMANSTI"

Sevilla karşılaşmasına değinen başarılı hoca, "Birkaç gün içinde 3 maç kazandık ve son Sevilla galibiyetimizde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her açıdan çok iyi bir performanstı." yorumunda bulundu. 

''ARDA'NIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM''

Arda Güler ve Valverde hakkında yorum yapan Portekizli hoca, "Onlar için en iyi pozisyon sahada olmak. İkisi de farklı deneyimlere sahip. Çok yönlü olabilme ve çeşitli pozisyonlara uyum sağlama yetenekleri var. Arda çok formda, performansından memnunum. Böyle devam etmesini umuyorum. Valverde de her geçen gün kalitesini herkese gösteriyor. Benim anlatmama gerek yok." açıklamasında bulundu. 

UEFA Şampiyonlar LigiJose MourinhoAuto OlaysızReal MadridArda GülerSözlerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Hepsi Süper Lig’den İşte Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:51:50. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei