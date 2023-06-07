Golcü forvet Moussa Dembele, Lyon'dan ayrıldı ve Türkiye'ye transfer oluyor

Lyon, Moussa Dembele ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Fransız ekibi, Dembele'yi 2018-19 sezonu başında Celtic'ten 22 milyon euroya transfer etmişti.

DEMBELE'DE EZELİ REKABET

Boşa çıkan Dembele ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgileniyor. Arap ve İngiliz ekiplerinden de ciddi teklifler alan 26 yaşındaki futbolcunun tercihi merak konusu oldu.

70 GOL 19 ASİST

Fransız ekibiyle toplamda 172 maça çıkan Dembele, 70 gol atıp 19 asist üretti. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

50 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Dembele'nin piyasa değeri Mart 2020'de 50 milyon euroya kadar çıkmıştı. 2021 kış transfer döneminde Atletico Madrid'e transfer olduktan sonra düşüş dönemi başladı.