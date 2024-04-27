MSK, TED Ankara Kolejliler'i mağlup ederek seride öne geçti - Son Dakika
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MSK, TED Ankara Kolejliler'i mağlup ederek seride öne geçti

MSK, TED Ankara Kolejliler\'i mağlup ederek seride öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 66-60 yendi. MSK, seride 1-0 öne geçti.

27.04.2024 23:44  Güncelleme: 23:51
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 66-60 yendi. Rakibini 6 sayı farkla mağlup eden MSK, seride 1-0 öne geçti.

Edip Buran Spor Salonu'ndaki mücadelede İlk periyodu 6 sayı farkla 12-18 önde tamamlayan TED Ankara Kolejliler'e karşı hücuma geçen MSK, 2. periyodu 35-32 önde tamamladı. 3. periyotta farkı 8'e çıkaran MSK, 4. periyoda da 49-41 skorla önde başladı. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen MSK, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 66-60'lık skorla geçerek, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan ekibin yarı finale yükseleceği serinin 2. karşılaşması 1 Mayıs'ta Ankara'da Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de MSK'yı play-off'taki çeyrek final mücadelesinde yalnız bırakmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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