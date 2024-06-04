MSKÜ Okçuluk Takımı ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı

Spor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okçuluk Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 43 üniversiteden 193 sporcunun katıldığı yarışmalarda, MSKÜ Okçuluk Takımı gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde yarışan Songül Lök, Meltem Yaka ve Ceyda Kömür'den oluşan takım, müthiş bir performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride de büyük başarılar elde eden MSKÜ sporcuları Ceyda Kömür ikinci, Songül Lök ise dördüncü olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine dereceler kazandırdı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Üniversitemizi Eskişehir'de özveriyle temsil eden MSKÜ Okçuluk Takımı'nı gönülden tebrik ederim. Bu büyük başarılarıyla hem takım olarak hem de bireysel performanslarıyla üniversitemizi gururlandıran sporcularımız adına çok mutluyuz. Sporun her dalında öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA