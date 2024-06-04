MSKÜ Okçuluk Takımı ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MSKÜ Okçuluk Takımı ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okçuluk Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride de MSKÜ sporcuları dereceler kazandırdı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, takımı ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

04.06.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okçuluk Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 43 üniversiteden 193 sporcunun katıldığı yarışmalarda, MSKÜ Okçuluk Takımı gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde yarışan Songül Lök, Meltem Yaka ve Ceyda Kömür'den oluşan takım, müthiş bir performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride de büyük başarılar elde eden MSKÜ sporcuları Ceyda Kömür ikinci, Songül Lök ise dördüncü olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine dereceler kazandırdı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Üniversitemizi Eskişehir'de özveriyle temsil eden MSKÜ Okçuluk Takımı'nı gönülden tebrik ederim. Bu büyük başarılarıyla hem takım olarak hem de bireysel performanslarıyla üniversitemizi gururlandıran sporcularımız adına çok mutluyuz. Sporun her dalında öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MSKÜ Okçuluk Takımı ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor Kayseri'de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: MSKÜ Okçuluk Takımı ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement