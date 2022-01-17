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Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı - Son Dakika

Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı

17.01.2022 10:46
Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı

Türkiye Muay Thai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu, 25 kursiyerin katılımı ile yapıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu, 25 kursiyerin katılımı ile yapıldı. Kursun ilk bölümü Amatör Spor Kulüpleri federasyonu Sümer Tesisleri Toplantı Salonu'nda teorik derslerle yapıldı. İkinci bölüm ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bireysel Sporlar Merkezi Muay Thai eğitim alanında uygulamalı eğitimle tamamlandı.

Yapılan kursun müdürlüğünü Türkiye Muay Thai Federasyonu görevlisi Harun Gürkan Acun yaparken, kurs eğitmenliğini Türkiye Muay Thai Federasyonu uluslararası hakemlerinden Hüseyin Gazi Sönmez ile Fazlı Konduoğlu üstlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Muay Thai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, Kayseri'nin Muay Thai ailesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ulu, "Antrenör kadromuz, sporcu kadromuz, hakem kadromuz ile bu sporda Türkiye'de önemli bir yer tutuyoruz Bu aileyi büyütmek için elimizden geleni yapıp sporun geniş kitlelere yayılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Başta Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a, Asbaşkanımız Halil Demir'e, Genel Sekreterimiz Korkmaz Atalay'a kursumuza katkılarından dolayı Eğitimcilerimiz Hüseyin Gazi Sönmez ve Fazlı Konduoğlu Hocalarımıza, Ankara Bölgesi Uluslararası Hakemimiz Filiz Kayadan, Hakemimiz Nil Nihan Duman'a, Milli Takımlar Sportif direktörü Göksel Cingöz, İl hakem Kurulumuz Başkan yardımcısı Ahmet Devedaşı, Osman Mutlu, Kamil Alperen Ulu, Mustafa Taşkanat, Ali Burak Kara, Tülay Karakaş, Halil Özer, İlknur Dönmez'e, Özellikle ASKF başkanımız Mutlu Önal'a ve personeline, Kayseri Gençlik Spor Personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı
Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı

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Muay Thai, gençlik, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muay Thai Hakem Kursu tamamlandı - Son Dakika Spor


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