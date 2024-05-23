Muaythai Milli Takımı Yunanistan'da Şampiyonluk İçin Ter Dökecek - Son Dakika
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Muaythai Milli Takımı Yunanistan'da Şampiyonluk İçin Ter Dökecek

Muaythai Milli Takımı Yunanistan\'da Şampiyonluk İçin Ter Dökecek

Muaythai Milli Takımı, Uluslararası Muaythai Federasyonu 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin takım olarak son iki yılda dünya şampiyonalarında birinci olduğunu hatırlatan Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, milli takımın hedefinin bayrağımızı en üstlerde temsil etmek olduğunu belirtti. Şampiyonadan rekor altın, gümüş ve bronz madalyalarla ülkemize dönmek istediklerini ifade eden Demir, milli takıma başarılar diledi.

23.05.2024 11:53
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Muaythai Milli Takım kadrosunda yer alan 43 sporcu, 1-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birincilik için ter dökecek.

Dünya şampiyonasına Türkiye, milli sporcular Salih Samed Oruç, Utku Mete Yağcı, Abdulsamet Uğurlu, Yusuf Şalk, Sercan Koç, Şakir Bakirov, Kubilay Tarhan, İsa Taşdemir, Nejat Derin, Enes Bilben, Muammer Can Eker, Umut Eryılmaz, Ayten Özdemir, Sibel Oruç, Gülistan Turan, Nadiye Özdemir, Ezgi Keleş, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız, Halime Eke, Büşra Beyazbal, Zeliha Nur Kamaç, Mahmut Aşkın, Onur Turan, Abdülsamet Koç, Serhat Taylan Kılıç, Ömer Çavgın, Hasan Uluşan, Serkan Çavgın, Enes Berke Asil, Mehmet Zeki Arıcı, Ubeyd Aksoy, Hakan Mert Gündüz, Ahmet Büyükbüberoğlu, Neriman Tarhan, Melis Sude Pehlivan, Melek Bulut, Ayşenur Tandoğan, Doğa Dikmen, Gülcan Öztürk, Cemile Aykoç, Biran Duran ve Ekin Öykü Aydoğmuş ile katılacak.

Milli sporculara, Kayseri'den 4 olmak üzere toplam 11 antrenör eşlik edecek.

Şampiyona için 23-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da kampa girecek kafile, daha sonra Yunanistan'a hareket edecek.

Buradaki şampiyonada milli sporcular, birincilik kürsüsüne çıkmak ve takım halinde şampiyonluk için rakipleriyle mücadele edecek.

"Türkiye, takdir toplayan bir takım"

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'da yapılacak şampiyonanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Son iki yılda Tayland ve Abu Dabi'de yapılan dünya şampiyonalarında Türkiye'nin takım olarak 102 ülke arasında birinci olduğunu hatırlatan Demir, "Muaythai geleneksel bir spor, 2 bin yıllık geçmişe sahip. Bu yüzden şampiyonalar karnaval havasında geçiyor. Türkiye, son yıllarda yaptığı çıkışla göz dolduran ve takdir toplayan bir takım. Biz de ülkemizin bayrağını en üstlerde görmek istiyoruz. 2 yıldır nasıl zirvedeysek aynı yerde durmak istiyoruz. Hedefimiz bayrağımızı en üstlerde, hak ettiği yerde temsil etmek. İyi bir takımımız ve çok sayıda favori sporcumuz var. Korkulan bir takım olacağız." diye konuştu.

"Şampiyonadan rekor altın, gümüş ve bronz madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz"

Demir, şampiyonaya gidecek kafilede 43 sporcu ve 11 antrenörünün yer aldığını söyledi.

Kafilenin İstanbul'daki kampın ardından Yunanistan'a gideceğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Kafilede yer alan sporcuların 9'u Kayseri'den. Bu yüzden Kayseri'deki antrenör arkadaşları tebrik ediyorum. Nüfusa oranladığınız zaman çok büyük başarı. İstanbul'un önünde olmak büyük bir başarı. Bu rekabetin bütün illerde olması lazım. Türkiye'deki bütün antrenör arkadaşlarımızı kutluyorum. Bundan sonrası önemli. Dünya şampiyonasından gelecek altınlar bizim için önemli. Şampiyonadan rekor altın, gümüş ve bronz madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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