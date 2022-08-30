Muaythai sporcuları, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Muaythai sporcuları, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

30.08.2022 21:18
Muaythai sporcuları, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Muaythai sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliği ziyaret etti.

Muaythai sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliği ziyaret etti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dumlupınar ilçesinde 3 bin 743 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağını taşıyan muaythai sporcuları, daha sonra Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Açıklamada ayrıca, "Bir gün spor bir gün siper, sloganıyla her yıl tarihimize mal olmuş zaferlerimizi milli bilinç uyanışı projeleriyle destekleyerek çocuklarımıza geçmişle gelecek arasında köprü kurmaktan onur duyduk gurur duyduk, ömrümüz yettiği müddetçe milli bilinç uyanış projelerini genişleterek devam ettireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai sporcuları, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muaythai sporcuları, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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