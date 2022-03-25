Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

25.03.2022 10:54
Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yarın başlayacak.

Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yarın başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde düzenlenecek şampiyonada birinci olan sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılacak ve 400 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, ilk dörde giren sporcular ise Spor Toto Muaythai Süper Ligi'ne alınacak.

Şampiyona 31 Mart Perşembe günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Ruslar ve Ukraynalılar, savaştan önce tatil için geldikleri Antalya'ya şimdi yerleşmeye geliyorlar! Ruslar ve Ukraynalılar, savaştan önce tatil için geldikleri Antalya'ya şimdi yerleşmeye geliyorlar! Son dakika haber: ATB Başkanı Çandır: 'Antalya bitkisel üretimde Türkiye birincisi' Son dakika haber: ATB Başkanı Çandır: 'Antalya bitkisel üretimde Türkiye birincisi'

Dünya Şampiyonası, Antalya, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement