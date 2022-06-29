Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk" - Son Dakika
Üye Girişi

Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk"

29.06.2022 17:09

- Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk" Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen'den millilere ziyaret Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın Avrupa B Ligi'ne hukuksuz...

- Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen'den millilere ziyaret

YALOVA - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın Avrupa B Ligi'ne hukuksuz şekilde düşürüldüğü ve bileğinin hakkıyla şampiyon olarak yeniden A Ligi'ne yükseldiğini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Tayland'ın Phuket şehrinde Eylül ayında düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol U-23 Gençler Dünya Şampiyonası için Yalova'da kamp yapan millileri ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet ile sohbet eden Ergezen ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genç millilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Ergezen, sporcuların Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde edeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Hukuk mücadelemiz devam ediyor"

Geçtiğimiz haftalarda Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Takımı'n elde ettiği başarıyı değerlendiren Ergezen, tekrardan Avrupa A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren ekibi kutladı. A Ligi'nden haksız ve hukuk dışı B Ligi'ne düşürüldüklerini anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Oradaki yazışmalarımız, itirazlarımız halen devam ediyor. Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Bileğimizin hakkıyla oraya geldiğimiz gibi biz B Ligi'nde de en yakın rakibimize tüm maçlarda en az 40 sayı fark attık ve bu farkımız düşmedi. Hakkımızla geldik şampiyon olduk. İnşallah bundan sonra da daha artan bir tempoyla daha güzel skorlarla milletimizin karşısına çıkacağız. Bizi izlemeye devam etsinler, destek vermeye devam etsinler."

"Finale yakışır başa baş bir mücadele izledik"

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off finalini değerlendiren Ergezen, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında serinin 1-1'e geldiğini hatırlattı. Play-off serisinin centilmence geçtiğini aktaran Ergezen, "Tüm takımlarımız canla başla burada ter döktüler. Bugün finale yakışır başa baş bir mücadele izledik ama hiç kimse sonucu bu şekilde tahmin etmiyordu. 2 takım da son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadı. Artık finalin adını yarın koymuş olacağız. Yalova bütün takımlarımıza uğur getirdi. Artık bizim tekerlekli sandalye basketbolumuzda Yalova bu konuda marka oldu. Bize burada ev sahipliği yapan başta Valimize, Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze, Kulüpler Birliği Başkanı Alparslan Bey'e müteşekkiriz. Kendi evimizde gibi tüm kulüplerimizi ağırladılar. Tüm Yalova halkına bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın' HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Bütün ücretlilerden 1 yıl süreyle gelir vergisi almayın' Kars'ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi Kars'ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaz Ergezen: 'Hakkımızla geldik şampiyon olduk' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement