Mudanya'nın Yeni Stadyumu Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mudanya'nın Yeni Stadyumu Yolda

Mudanya\'nın Yeni Stadyumu Yolda

Kullanılamaz hale gelen Mudanya stadyumu yıkılıyor, yerine modern bir tesis inşa edilecek.

13.02.2025 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da yapısal sıkıntılar ve zeminindeki bozulmalar sebebiyle kullanılmaz hale gelen stadyum yıkılıyor. Yeni stadyumun müjdesini ise Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak verdi. Bayrak, "Mudanya ilçe stadı için düğmeye basıldı. Mevcut stadyumu yıkarak yerine çağdaş ve modern bir tesis yapacağız. Bu konudaki destekleri için Ak Parti İl Başkanımız Davut Gürkan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mudanya'nın spor altyapısının iyileştirilmesi ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi adına uzun süredir beklenen bir adım atıldı.

Zeminindeki bozulmalar ve yapısal sorunlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen eski stadyum, yerini modern ve çağdaş bir tesise bırakacak.

Stadyum için yıkım kararı çıktı

Mudanya, 64 yıllık geçmişiyle birçok sporcu yetiştirmiş ve sayısız müsabakaya ev sahipliği yapmış tarihi bir stadyuma sahip. Bugün; toprak zeminde meydana gelen bozulmalar, çukurlar, tribünde ve soyunma odalarındaki yapısal problemler, aslında stadyumun bir zamanlar taşıdığı o prestijli imajını kaybetmesine de yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak,

"Mudanya'daki spor kulüplerinin ve gençlerimizin kendi stadlarını kullanamaması sporun içinden gelen biri olarak bizleri çok üzmektedir. Mudanya İlçe Stadımızı modern hale getirmek ajandamızın hep ilk sayfasındadır. Kesin bir karar olmadan açıklamayı da uygun görmedik." diyerek göreve geldikleri ilk günden beri konuyla alakalı ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçe stadının yıkım kararının çıktığı ifade ederek; "Mudanya'daki gençlerimizin ve sporun yanında olduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Bakanlık tarafından stadımızın hem statik hem de mimari açıdan günümüz şartlarına uygun olmadığı için tribün ve dayanma yapılarının yıkılması kararı verilmiştir. Yapılacak proje ile sentetik zemin, tribünü ve tartan pisti ile yeni bir stad inşa edileceğini ifade etmek istiyorum. Bu stadyum, Mudanya için bir değerdir ve biz de bu değerin korunması için ciddi bir mücadele veriyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi ve Mudanya'mızın spor adına yeniden kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Mudanya stadında çamur altında idman yapan ve başarı elde eden gençlerin durumunu İhlas Haber Ajansı gündeme taşımış, yankı bulan haber sonrasında da yetkililer harekete geçmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Mudanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mudanya'nın Yeni Stadyumu Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'nın Yeni Stadyumu Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.