Muğla'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Muğla\'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada 500 erkek ve 311 kadın sporcu mücadele etti. Final karşılamalarının ardından erkekler ve kadınlarda şampiyon olan sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

19.05.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 500 erkek ve 311 kadın sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Final karşılamalarının ardından erkekler 46 kiloda Berat Akduman, 48 kiloda Egeberk Özer, 50 kiloda Enes Kaan Başarır, 52 kiloda Ramazan Alptekin, 54 kiloda Furkan Avar, 57 kiloda Salih Acay, 60 kiloda Mehmet Enes Şanlı, 63 kiloda Hakan Arda İlgün, 66 kiloda Selçuk Efe Şentürk, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Hamza Yağız Dülgar, 80 kiloda Toprak Salman, +80 kiloda ise Batu Baş, Türkiye şampiyonu oldu.

Kadınlarda ise 46 kiloda Azra Nur Çetin, 48 kiloda Sude Naz Efil, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Pınar Elcik, 63 kiloda Elif Eldan, 66 kiloda Busenur Yazan, 70 kiloda Fatma Toktay, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu, +80 kiloda ise Miray Doğru şampiyonluğu kazandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Türkiye, Muğla, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement