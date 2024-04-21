Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı

Muğla\'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvasında öğrenciler büyük gayret sarfetti. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencilere başarılar diledi.

21.04.2024 09:04
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvası yapıldı.

Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Köyceğiz eski İMKB Yatılı Bölge Okulu Salonunda gerçekleştirildi. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalarda oyuncular büyük gayret sarfettiler. 5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde "Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları" İlçe turnuvası ilkokullar arasında gerçekleştirildi Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, dereceye giren öğrencilerimize 30 Nisanda gerçekleşecek olan İl müsabakalarında başarılar dileriz." denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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