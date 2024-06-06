Muğla'da Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği, tüm ilçelerde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynandı ve öğrencilere katılım belgesi takdim edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

06.06.2024 12:52
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği, Haziran ayı içerisinde tüm ilçelerde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı şenlikte, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve kaleli yakan top gibi oyunlar oynandı. Ayrıca El Değdirerek Bayrak Koşusu, Çemberle İş Birliği Oyunu ve Fasulye Torbası Atma oyunları da öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Oyunların sonunda, etkinliklere katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz İşbirliğiyle Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini düzenledik. Amacımız sporu tabana yaymak ve spor yapan sağlıklı bireyler yetiştirmek. Bu organizasyonda beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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