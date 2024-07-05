Muğla\'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Üniversitelerarası Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Prof Dr. Yaşar Sevim Üniversitelerarası Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi Delta Plajında yapılan turnuvada 14 takım mücadele etti. Büyük mücadelelerin sonunda Kadınlarda Birinci Gazi Üniversitesi, ikinci Giresun Üniversitesi, üçüncü Marmara Üniversitesi olurken, erkeklerde birinci Özyeğin Üniversitesi, ikinci Dumlupınar Üniversitesi, üçüncü Atılım Üniversitesi oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Prof. Dr. Yaşar Sevim Üniversitelerarası Plaj Hentbol Turnuvası organizasyonunun büyütülerek, Uluslararası bir organizasyon haline getirilmesi gerektiği belirtildi. Öncelikle Avrupa Üniversitelerarası plaj hentbol kupası onu takip eden yılda da Avrupa Üniversitelerarası şampiyona düzenleneceği ifade edildi. - MUĞLA