Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
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Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı

Muğla\'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Taekwondo yıldızlar, gençler ve ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri tamamlandı. Üstün performans sergileyen sporcular, şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonalarında ilin en iyi şekilde temsil edilmesini diledi.

01.08.2024 14:50
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo yıldızlar, gençler ve ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri sona erdi.

Muğla il seçmeleri boyunca üstün performans sergileyen sporcular, şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, Türkiye Şampiyonalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımıza başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
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