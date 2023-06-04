Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Konferansı basıp doktoru tokatladı: Eşime ne yaptığını biliyorum!

Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması sonrası Muğla'da Galatasaray taraftarları tarafından kutlama yapıldığı esnada taraftarlar arasında çıkan kavgada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekibine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bıçakla yaralanan şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahısın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

SALDIRGAN ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralayan şahsın olay yerinden kaçtığı ekipler tarafından bıçaklayan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.