Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

04.06.2023 23:36

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Muğla'da Galatasaray taraftarları tarafından yapılan kutlamada çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Yaralı şahısın hayati tehlikesi olmadığı ve kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması sonrası Muğla'da Galatasaray taraftarları tarafından kutlama yapıldığı esnada taraftarlar arasında çıkan kavgada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekibine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bıçakla yaralanan şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahısın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

SALDIRGAN ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralayan şahsın olay yerinden kaçtığı ekipler tarafından bıçaklayan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Ne cahil insanlarsınız be kardeşim Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Fenerbahçe, Muğla, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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