Muğla'da Ücretsiz Yaz Etkinlikleri - Son Dakika
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Muğla'da Ücretsiz Yaz Etkinlikleri

Muğla\'da Ücretsiz Yaz Etkinlikleri
18.07.2025 11:35
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz boyunca çocuklar ve gençler için ücretsiz sanat ve spor programları sunuyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz döneminde çocuklar ve gençler için dolu dolu bir program sunarak, eğlence ile öğrenmeyi bir araya getiriyor. Yaz kulübü kapsamında düzenlenen atölyeler, spor aktiviteleri ve kültürel geziler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Merkezde gerçekleştirilen resim ve el sanatları atölyeleri, çocukların basketbol, futbol ve voleybol gibi spor etkinlikleri, enerjilerini sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlıyor. Drama, müzik ve halk oyunları ile desteklenen program sayesinde çocuklar sosyal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda özgüven kazanıyor. Ayrıca düzenlenen kitap okuma saatleri ve değerler eğitimi gibi etkinliklerle çocukların kültürel farkındalıkları da artırılıyor. Tüm faaliyetler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ailelerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikler, gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunuyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yaz boyunca düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikler, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Merkezde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sergiler, gösteriler ve söyleşiler, sanatseverlere keyifli ve verimli bir yaz yaşatıyor.

Resim ve seramik atölyelerinde genç yetenekler hayal güçlerini eserlerine yansıtırken; tiyatro ve drama çalışmaları sayesinde sahne heyecanı deneyimleniyor. Edebiyat ve şiir buluşmaları, gençlerin edebi zevklerini geliştirirken kültürel zenginliğe de katkı sağlıyor. Müzik ve halk oyunları gösterileri ise geleneksel değerleri yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlikler sayesinde çocuklar ve gençler sadece sanatsal üretimin parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel mirasla tanışarak bilinçlenme fırsatı da buluyor. Alanında uzman eğitmenler ve sanatçılar eşliğinde yürütülen faaliyetler, eğitici ve ilham verici bir ortam sunarak Muğla'da kültür ve sanatla iç içe bir yaz yaşatıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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