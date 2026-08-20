Muğla Derbisi: Bodrum FK ve Muğlaspor Karşılaşıyor - Son Dakika
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Muğla Derbisi: Bodrum FK ve Muğlaspor Karşılaşıyor

Muğla Derbisi: Bodrum FK ve Muğlaspor Karşılaşıyor
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1. Lig'de ilk galibiyet için Bodrum FK ve Muğlaspor Cumartesi günü Muğla derbisinde mücadele edecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 maçlarından 1 puan çıkarabilen Bodrum Futbol Kulübü ve Muğlaspor cumartesi günü Muğla derbisinde karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak 1'inci Lig'deki ilk Muğla derbisinde iki takım da ilk galibiyetlerini alabilmek için mücadele edecek. 1'inci Lig'de toplam 4'üncü sezonunu geçiren ve 2024-25'te Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü ilk 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. İlk hafta evinde Bursaspor'a 2-0 kaybeden Bodrum FK, 2'nci hafta ise deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor da tıpkı Bodrum FK gibi ilk 2 haftada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Muğlaspor, ilk maçında deplasmanda Sarıyer'e 2-0 kaybederken, 2'nci hafta Bodrum'da oynanan müsabakada Bandırmaspor'la golsüz berabere kaldı. Muğlaspor henüz gol sevinci yaşayamadı. İki takım son resmi maçını geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı. Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da karşılan iki takımın karşılaşmasında Bodrum FK deplasmanda Muğlaspor'u 2-1 yenip eledi.

SON PROFESYONEL MAÇ 1996'DA OYNANDI

Takımlar son lig maçı ise Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oldu. 5 Nisan 2015 senesinde oynanan maçı Bodrum Futbol Kulübü 4-1 kazanmıştı. Bodrum FK ve Muğlaspor profesyonel ligde ise 1995-96 yılında karşılaştı. 3'üncü Lig 6'ncı Grup'ta o sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, Bodrum FK'ya karşı iki maçı da kazandı. Deplasmanda Bodrum FK'yı 3-1 yenen Muğlaspor, evinde de rakibini 3-0'lık skorla geçmişti. Yeşil-beyaz renklere sahip iki takımın yıllar sonra profesyonel liglerde karşılaşacak olması Muğla'da şimdiden büyük heyecan yarattı.

Kaynak: DHA

Cumartesi, Futbol, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Derbisi: Bodrum FK ve Muğlaspor Karşılaşıyor - Son Dakika

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