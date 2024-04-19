Muğla Ege Yıldızları, Süper Lig maçlarını Alanya\'da oynuyor

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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Salon Sezonu'nu Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü açık alan sezonu Türkiye Süper Ligi maçlarını Muğla'da sahası olmadığı için Alanya'da oynuyor.

Muğla temsilcisi Ege derbisinde karşılaştığı Denizli Acıpayam Belediyespor'u Sude Nur Kurt, Gülcan Paksoy, Ayşegül Uğur, Ruken Özmen ve Ece Şahiner'in golleri ile 6-1 mağlup edip Süper Lig B grubunda liderliğe yükseldi. Kulüp Başkanı ve Antrenör Serkan Şen, "Biz Muğla'nın çocukları ile liglerde mücadele ediyoruz. Fakat Muğla'dan yeterince destek alamıyoruz. Kadın Hokey Süper Lig Takımımıza diğer illerden teklifler geliyor. Biz Muğla'dan ayrılmak istemiyoruz ama Muğlalılar ve Muğla ilimizdeki firmalar, şirketler, sponsor olabilecek markalar bize yeterince destek olmuyor" diye konuştu. - MUĞLA