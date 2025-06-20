Muğla Güreşçileri Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Muğla Güreşçileri Türkiye İkincisi Oldu

Muğla Güreşçileri Türkiye İkincisi Oldu
20.06.2025 13:15
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Sivas'taki şampiyonada Muğlalı güreşçiler 2 altın ve 10 bronz madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

Sivas'ta düzenlenen Minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Muğlalı güreşçiler önemli bir başarıya daha imza attı. Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi ve Yatağan'dan şampiyonaya katılan sporcular, farklı yaş kategorilerinde toplam 2 altın ve 10 bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Muğla'yı gururla temsil eden sporcular, bireysel mücadelelerde gösterdikleri performansla dikkat çekerken, elde edilen puanlarla takım klasmanında da kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada sergilenen mücadele gücü ve teknik başarı, antrenörlerin uzun süredir yürüttüğü sistemli çalışmanın meyvesi olarak değerlendirildi.

12yaş Kategorisinde Kategorisinde 27 kg Semih Acan - 27 kg Çağdaş Ünal - Türkiye 3.'sü oldu. 12 Yaş Kategorisinde 62 kg Akif Kaya - Türkiye 3.'sü 62 kg Yusuf Gökdoğan - Türkiye 3.'sü 78 kg Şevki Okyay - Türkiye 3.'sü88 kg Ahmet Efe Yaman - Türkiye 3.'sü 13 yaş Kategorisinde (Takım Halinde Türkiye 2.'si)41 kg Serhat Aysel - Türkiye 3.'sü48 kg Ömer İpek - Türkiye 3.'sü78 kg Egehan Babacan - Türkiye 3.'sü 88 kg Ahmet Kocadağ - Türkiye Şampiyonu 14 yaş Kategorisinde 38 kg Mehti Babat - Türkiye Şampiyonu,41 kg Yağızalp Karaçor - Türkiye 3.'sü oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonada gösterilen başarıdan dolayı büyük gurur duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sporcularımız, antrenörlerinin rehberliğinde azim ve disiplinle çalışarak bu önemli başarıya ulaştılar. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyor; Muğla'mızın adını Türkiye genelinde gururla duyuran güreşçilerimizi tebrik ediyoruz. Bu başarı, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak niteliktedir." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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