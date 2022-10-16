Muğla haberi: Bodrum Cup kampana töreniyle başladı - Son Dakika
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Muğla haberi: Bodrum Cup kampana töreniyle başladı

16.10.2022 13:29

Muğla haberleri... - Bodrum Cup kampana töreniyle başladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup kampana töreniyle başladı.

- Bodrum Cup kampana töreniyle başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup kampana töreniyle başladı. Bartın'da maden kazası nedeniyle kampana töreni sonrasında düzenlenecek olan tüm eğlenceler ise iptal edildi. Maden kazasında ölen 41 işçi için kampana törenine katılan yarışmacılar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Akdeniz'in en büyük yelken yarışı olan Bodrum Cup "Maviye güç katıyoruz" mottosuyla başladı. American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendi.

Eğlenceler iptal edildi

Her yıl Kampana töreni sonrasından yapılan DJ performansları, eğlenceler Bartın'da maden kazasında yaşamını yitiren 41 işçi nedeniyle iptal edildi. Her yıl büyük bir coşkuyla başlayan Bodrum Cup bu yıl Bartın'da medyadan gelen maden kazası nedeniyle buruk bir şekilde kampana töreni düzenlendi. Tören öncesi maden kazasından yaşamının yitirenler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve konuşmalarda kaza nedeniyle derin bir sessizlik oluştu. Yelken yarışları başlayana kadar düzenlenen tüm eğlenceler iptal edildiği öğrenildi.

Kampana törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, uluslararası konuklar, yarışmacılar ve davetliler katıldı. Uluslararası davetliler, komite ve protokol üyeleri konuşma yaptı.

Bodrum Cup'ın toplumsal önemine değinen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Forumdan sonra bugün Bodrum Cup'ın başlangıç kampanasını çalacağız. Bu katılımcılar açısında farklı kazanımlar sağlasa da biz yöneticiler olaya farklı açılardan bakıyoruz. O da şu, yapılan her organizasyonda bir mesaj vermeyi bir kazanım elde etmeyi arzularız. Bu bizim için sadece bir yarış değil yarışın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Gençlerle yaşlıların buluştuğu, denizle karanın buluştuğu, yarışmacılarla seyredenin buluştuğu, doğayla çevrenin buluştuğu bir yarış aslında yarış değil adı yarış. Mottosu 'Maviye güç katıyoruz" mavi ekonomi yani denizden bahsediyoruz. Neden maviye güç katacağız çünkü yaşamın kaynağı orası, mavi olmadan zaten biz yokuz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Çok uzun sürede hazırlanan etkinlikler bunlar ve çok başarılı etkinlikler. Bodrum Cup'ın 34 yıldır var olması Bodrum için çok önemli. Biz geleneklerimize sahibiz ve sahip çıkacağız. O yüzden Bodrum Cup'a her zaman sahip çıkıyoruz. Belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, "34 yıl önce The Bodrum Cup'ın açılışında bu organizasyonu yapma gerekçesi olarak şöyle demiştim. Denizi doğayı kullanmayan sevmeyen hiçbir nesil doğamızı ve denizlerimizi koruyamaz. Bodrum geçmişte bir süngerci kasabasıydı. Süngercilerimizden gelen bilgi birikimlerimizi genç nesillere aktarabilmek ve yelkeni sevdirebilmek için 34 yıl evvel yola çıkmıştık. O gün gündemimizde sürdürebilirlik vardı. 34 yıl sonra yine formdayız gündemimiz yine sürdürülebilirlik" dedi.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Bartın, Maden, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla haberi: Bodrum Cup kampana töreniyle başladı - Son Dakika

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