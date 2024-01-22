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Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli'ni 6-1 mağlup etti - Son Dakika
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Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli'ni 6-1 mağlup etti

U16 Kızlar Hokey Karması'nda mücadele eden Muğla İl Karması Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli İl Karması Hokey Takımı'nı 6-1'lik skorla mağlup etti. Muğla İl Karması'nın gollerini Aleyna Satılmış, Tuana Sel, Yağmur Ceren Demirçal ve Ayşegül Uğur attı. Muğla Hokey İl Karması'nın bir sonraki turdaki rakibi Denizli İl Karması oldu.

Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli\'ni 6-1 mağlup etti
22.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:27
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U16 Kızlar Hokey Karması'nda mücadele eden Muğla İl Karması Kızlar Hokey Takımı oynadıkları Kırklareli İl Karması Hokey Takım'ını 6-1'lik skorla mağlup etti.

Oynan karşılaşmada Muğla İl Karması'nın gollerini Aleyna Satılmış, Tuana Sel, Yağmur Ceren Demirçal, Ayşegül Uğur attı. Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı'nın Baş Antrenörü Serkan Şen, "Takımımızın oyunundan memnun değilim, daha çok gol atardık fakat oyuncularımız bireysel oynadı küçük sporcularımızı oynattık küçük takımımızda sahada biraz heyecan yaptı daha tecrübeye ihtiyaçları var ellerinden geleni yaptılar, bazen kötü oynasak da kazanabiliyoruz buradan şampiyon olarak döneceğimizi düşünüyorum ilk 3'e kaldık buradan şampiyon dönmek istiyoruz" dedi.

Muğla Hokey İl Karması'nın bir sonraki turdaki rakibi Denizli İl Karması oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli'ni 6-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla İl Karması U16 Kızlar Hokey Takımı, Kırklareli'ni 6-1 mağlup etti - Son Dakika
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