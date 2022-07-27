İletişim Başkanlığı Muğla'da basın ile bir araya geldi - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı Muğla'da basın ile bir araya geldi

27.07.2022 13:10
İletişim Başkanlığı Muğla'da basın ile bir araya geldi

Muğla İletişim Başkanlığı ile basın mensupları arasında dostluk maçı gerçekleştirildi.

Muğla İletişim Başkanlığı ile basın mensupları arasında dostluk maçı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Basın ile İletişim Bölge Müdürlüğü arasında Menteşe Spor Salonunda Voleybol Dostluk maçı düzenlendi.

Dostluk maçında basın mensupları galip geldi. Dostluk maçı sonrasında basın mensuplarını tebrik eden İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun açıklamasında "24 Temmuz basın bayramınızı kutluyor sizler ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, voleybol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İletişim Başkanlığı Muğla'da basın ile bir araya geldi - Son Dakika

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