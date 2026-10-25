Muğla Köyceğiz\'de Cumhuriyet turunda pedal çevrildi, 3 kişiye bisiklet hediye edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Bisiklet Turu ve Spor Şenliğinde pedallar Cumhuriyet için çevrildi.

Köyceğiz'de 'Ay yıldızı giy gel, Cumhuriyet coşkusunda sen de pedal çevir' mottosuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 2026 Muğla Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde 'Köyceğiz Bisiklet Turu ve Spor Şenliği' düzenlendi. Bisiklet şenliği 2,5 kilometrelik Köyceğiz Fethiye yolunda başlayıp Kulak Mesire Alanı'nda sona erdi. Bisiklet turuna 7'den 70'e yoğun katılım gerçekleşti. Kırmızı-beyaz Türk bayraklı tişörtleriyle ve ellerinde bayraklarıyla pedal çeviren vatandaşlar Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Bisiklet turu sonunda balık ekmek ikramı yapıldı. Bisiklet turuna katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edildi. Kurulan stantlarda birbirinden eğlenceli sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Köyceğiz Bisiklet Turu ve Spor Şenliği'ne Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve vatandaşlar katıldı.