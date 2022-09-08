Köyceğiz Delta Plajı'nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak - Son Dakika
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Köyceğiz Delta Plajı'nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak

08.09.2022 12:23
Köyceğiz Delta Plajı'nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Evinin Sultanları Plajda, Kadın Voleybol Turnuvası Delta Plajında gerçekleşecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Evinin Sultanları Plajda, Kadın Voleybol Turnuvası Delta Plajında gerçekleşecek.

Kadın Veteran Voleybol Takımları "30 Ağustos Zafer Kupası" için 9-10-11 Eylül tarihlerinde Köyceğiz Delta Plajında mücadele edecek. Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü'nün düzenlediği Kadın Veteran Voleybol Turnuvası 9 Eylül Cuma Günü saat 19.00'da Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ile başlayacak. Saat 20.00'da Köyceğiz Delta Plajı'nda oynanacak müsabakalarla devam edecek. 11 Eylül Pazar günü kupa töreni ile turnuva sona erecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

voleybol, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Delta Plajı'nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz Delta Plajı'nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak - Son Dakika
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