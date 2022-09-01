Köyceğiz'de Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması konuşuldu - Son Dakika
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Köyceğiz'de Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması konuşuldu

01.09.2022 09:30
Köyceğiz'de Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması konuşuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görüşüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nda Bölge Hakemi olarak görev yapan Müberra Uçar'ı makamında kabul etti. Nezaket ziyaretinde Bölge Hakemi Müberra Uçar; İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya'ya Geleneksel Türk Okçuluğu, okullardaki yansıması hakkında genel bilgi verdi. Geleneksel Türk Okçuluğunu geliştirmek, kurumsallaştırmak, gelecek nesiller için sürdürülebilir hale getirmek ve okullarda sevdirilmesi yönündeki çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Bölge Hakemi Müberra Uçar'a teşekkür ederek, "Bundan sonra da kurum olarak elimizden gelen desteği vereceğiz, her şey geleceğimizin mimarı çocuklarımız içindir" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Bölge Hakemi Müberra Uçar ise, "İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ'a geleneksel Türk okçuluk sporumuz ile ilgili duyarlılığı ve sağladığı ekipman ve malzeme destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Okullarımızda sürdürmeye devam edeceğim gönüllülük esasına dayalı okçuluk sporunu tanıtma ve teşvik etme çalışmalarımda, ilk günden bugüne değin karşılıklı olarak paslaşıp güç birliği yaptığımız, çalışmalarımızın olumlu geri dönüşlerini aldığımız müddetçe ve çocuklarımızın potansiyeline yönelik çözümler sağladığımız sürece olumlu yöndeki etkileşimimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ olmak üzere, sporumuza ilgi gösterip iştirak etmek isteyen milli eğitim camiasına ve velilere şimdiden teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Geleneksel Türk Okçuluğunun okullardaki yansıması konuşuldu - Son Dakika

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