Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ecem Güzel, Yiğit Yalçın Çıtak ve Ayşe Tekdal isimli üç sporcusuyla Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta, 102 sporcuyla yer alacak. Ecem Güzel ve Yiğit Yalçın Çıtak yelken kategorisinde, Ayşe Tekdal ise atletizm branşında Türkiye'yi temsil edecek.

18.07.2024 14:21
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Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ecem Güzel, Yiğit Yalçın Çıtak ve Ayşe Tekdal isimli üç sporcusuyla Türkiye'yi temsil edecek.

Fransa'nın Paris şehrinde 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye 18 branşta, 54'ü kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 102 sporcu ile yer alacak. Bodrum Turgutreis Yelken Kulübü'nde yetişen Ecem Güzel ve Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde yarışacak. Ayşe Tekdal ise Atletizm branşında Maraton Yürüyüş Karma Bayrak Takımında Muğla'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına kota alarak gitmeye hak kazanan Muğla'mızın gururu sporcularımız başta olmak üzere tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz. Sporcularımızın Olimpiyatlarda Şanlı Türk Bayrağımızı göklerde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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