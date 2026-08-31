Muğla Rafting Takımları Şampiyonada Öne Çıktı - Son Dakika
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Muğla Rafting Takımları Şampiyonada Öne Çıktı

Muğla Rafting Takımları Şampiyonada Öne Çıktı
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Şile'deki ANALİG Rafting Şampiyonası'nda Muğla, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'un Şile ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğlalı sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı.

Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışlarda Muğla ekipleri, iki kategoride Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, bir kategoride ise Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada Muğla Bayan Takımı Türkiye 1'incisi, Karma Takım Türkiye 1'incisi, Erkek Takımı ise Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda kentte gençlerin ve sporcuların başarılarının artırılması hedeflenirken, Şile'de elde edilen dereceler de bu çalışmaların sportif alandaki yansımalarından biri oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve antrenörleri, ortaya koydukları mücadele ve başarılarından dolayı tebrik edildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Rafting Takımları Şampiyonada Öne Çıktı - Son Dakika

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