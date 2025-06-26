Muğla Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor

- Deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Muğla Atatürk Stadyumu'nun tribünlerinin yeniden yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla'nın spor altyapısını güçlendirmek ve sporseverlere modern bir tesis kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmaların, 2025 Eylül ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl depreme dayanıklılık raporlarının ardından yıkılan eski tribünlerin yerine, hem daha sağlam ve güvenli hem de seyirci kapasitesi artırılmış yeni tribünler inşa ediliyor. Proje kapsamında stadyum, modern teknolojik donanımlar ve konforlu seyirci alanlarıyla donatılarak bölge sporuna yeni bir soluk kazandıracak.

Kıyanç: "Eylül ayında maçlarımıza bu statta başlamak istiyoruz"

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte stadyum inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kıyanç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Valimizi ziyaret ettik. Ardından yönetim kurulumuzla birlikte stadyuma geldik ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledik. Muğlaspor, standardı yüksek bir stadyuma kavuşuyor. İnşallah Eylül ayında maçlarımıza bu statta başlayacağız. Müteahhit firmayla yaptığımız görüşmelerde, aynı sektörde olmamız dolayısıyla elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Vekilimizi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü de arayıp, bir aksaklık ya da gecikme yaşanmaması için destek rica ettik. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelip değerlendirme yapacağız"

Başkan Kıyanç, yeni stadyumun zamanında tamamlanmasının sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda kulübün kombine bilet ve reklam satışları açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu stadın Eylüle yetişmesi Muğlaspor'un planlaması açısından çok çok önemli. Şu anda tribünün bir tarafı bitmek üzere, diğer tarafta da yoğun bir çalışma var. Gerekirse müteahhit firmayla tekrar görüşeceğiz ve süreci hızlandırmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bir aksilik yaşanacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk maçımızı bu sahada oynayacağız" - MUĞLA