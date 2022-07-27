Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Yattara, Ortaköyspor'da oynayacak - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Yattara, Ortaköyspor'da oynayacak

27.07.2022 18:41
Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Yattara, Ortaköyspor'da oynayacak

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ortaköyspor, Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara'yı transfer etti.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ortaköyspor, Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara'yı transfer etti.

Kulüp başkanı Hüseyin Uçar, AA muhabirine, Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.

Yattara'nın sadece takıma ve lige değil tüm Muğla'ya renk katacağına inandıklarını aktaran Uçar, "Yattara'nın da katkılarıyla inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu yıl özellikle iç sahada tribünlerimizin dolacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, kulüp yöneticilerinin paylaştığı videoda Yattara, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yattara. Bekle Muğla. Ortaköyspor'a, futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi. İşte bu. Beklemede kal."

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Kaynak: AA

Hüseyin Uçar, Trabzonspor, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Yattara, Ortaköyspor'da oynayacak - Son Dakika

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