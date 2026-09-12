Muğla Ula'da Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Muğla Ula'da Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

Muğla Ula\'da Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Kite Beach'te düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı. 34 ülkeden 92 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar genel klasmanı Lauriane Nolot, erkekler genel klasmanı ise Maximilian Maeder'in liderliğinde sonuçlandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Akyaka Kite Beach'in ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 34 ülkeden 92 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Türk Telekom Bölge Müdürü Hüseyin Ertek ve İKA Başkanı Spyros Krotsis katıldı.

Kadınlar genel klasmanında Fransa'dan Lauriane Nolot birinci, Hollanda'dan Jessie Kampmann ikinci, İsviçre'den Elena Lengwiler üçüncü oldu.

Kadınlar Avrupa klasmanında ise Lauriane Nolot birinci, Jessie Kampmann ikinci, Elena Lengwiler üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler genel klasmanında Singapur'dan Maximilian Maeder şampiyonluk. İsviçre'den Gian Stragiotti ikincilik, Avusturya'dan Valentin Bontus üçüncülük elde etti.

Erkekler Avrupa klasmanını Gian Stragiotti birinci, Valentin Bontus ikinci, Riccardo Pianosi üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla Ula'da Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Ula'da Formula Kite Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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