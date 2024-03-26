Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milli Sporcu Elif Oral\'ı Tebrik Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen 'Trisome Oyunları 2024' organizasyonunda yüzme branşında dünya ikincisi ve üçüncüsü olan milli Sporcu Elif Oral'ı tebrik etti.
Vali Akbıyık, "Özel sporcumuz Elif ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı. Elif'in gücünü dünyaya gösterdik. Milli sporcumuz Elif'e başarılarının artarak devamını diliyor, bundan sonra kendisinden şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.
Bu yıl ilk kez 19-26 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunlarına (Trisome Games) 33 ülkeden 488 özel sporcu katıldı. Türkiye, 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.
Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan oyunlarda Elif Oral Junior kategorisinde dünya ikincisi, 100 metre kurbağalama ve 200 metre serbest stilde ise dünya üçüncüsü oldu. - MUĞLA
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve yarım saha çift kale maçı yaptı. Sivasspor, önümüzdeki günlerde Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçları yapacak.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, Galatasaray'a gelmeden önce aldığı tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirtti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Donkor, Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 21. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Maçta Hüseyin Öz'ün kendi kalesine attığı gol, Hacılar Erciyesspor'un mağlubiyetini belirledi. Serdar Aslan ve Yunus Öztürk ise kırmızı kart gördü.
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Develigücü, sahasında Kangal Termikspor'u 2-0 mağlup etti. Abdulkadir Yıldırım ve İbrahim Şahinkaya'nın attığı gollerle Develigücü galibiyete ulaştı.
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AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale çıktı. Karşılaşmayı Gyorgy Grozer 26 sayıyla tamamlarken, bu oyuncuyu 24 sayıyla Efe Mandıracı, 14 sayıyla Burutay Subaşı takip etti. Kupa Voley'de final karşılaşması yarın saat 17.00'de Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen Trisome Oyunları'nda altın madalyalar kazandı ve dünya rekoru kırdı.
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