Milas Belediyespor'da Kadro Tamam - Son Dakika
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Milas Belediyespor'da Kadro Tamam

03.08.2022 15:50
Milas Belediyespor'da Kadro Tamam

Muğla ve Milas'ı Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takım kadrosunu gerçekleştirdiği transferlerle tamamladı.

Muğla ve Milas'ı Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takım kadrosunu gerçekleştirdiği transferlerle tamamladı.

Geçtiğimiz sezon ve önceki sezonlarda takımda forma giyen voleybolcuların yanı sıra, Milas Belediyespor formasıyla ilk kez mücadele edecek oyuncularla takım kadrosunu oluşturan Milas Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosuna 2 yabancı transfer takviyesi de yaptı.

Baş antrenörlük görevini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen deneyimli antrenör Mehmet Akif Gürgen'e emanet eden takımda yardımcı antrenörlük görevini ise Adem Aydın yapacak. İstatistik antrenörlüğü görevini Okan Mert Gezer'in üstleneceği takımda fizyoterapist olarak Hayrettin Demir görev alacak.

Efeler Ligi ve yurt dışı tecrübesi olan oyuncuların da bulunduğu isimlerle takımı oluşturan Milas Belediyespor'un kadrosu şu oyunculardan oluşuyor.

Takım Kaptanı Rıfat Erden Çevikel (Pasör) Celil Yavuz (Pasör) Hısham Yousri (Pasör Çaprazı) Okay Serçe (Pasör Çaprazı) Hamit Yüksel Mandıracı (Smaçör) Rafael Migel (Smaçör) Alperen Ova (Smaçör) Berke Tan (Smaçör) Murat Han Kısal (Orta Oyuncu) Tuğberk Sungur (Orta Oyuncu) Ömer Arslan (Orta Oyuncu) Burak Hazırol (Libero) Oktay Tetik (Libero) - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Adem Aydın, voleybol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milas Belediyespor'da Kadro Tamam - Son Dakika

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