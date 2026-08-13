Muğlaspor'da İki Oyuncu İle Veda

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Muğlaspor iki oyuncuyla daha vedalaşıyor. Geçen sezon 21 maçta forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Emre Şimşek'in bonservisiyle ayrılması bekleniyor. 21 yaşındaki orta saha Cebrail İrtürk'ün de kiralık veya bonservisiyle daha fazla şans bulacağı bir kulübe gitmesi gündemde.