Muğlaspor'da Ziyaret ve Kıyanç'ın Adaylık Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor'da Ziyaret ve Kıyanç'ın Adaylık Açıklaması

Muğlaspor\'da Ziyaret ve Kıyanç\'ın Adaylık Açıklaması
03.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor yöneticileri, Mehmet Sepil'i ziyaret etti. Kıyanç, kongrede aday olmayacağını duyurdu.

YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Eskihisarlı ve Şenol Çiçek ile Denetleme Kurulu Başkanı Hamza Akercan, kulübün kurucu başkanı merhum Latif Sepil'in yeğeni, iş insanı ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti. Ziyarette, Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez ile İdari Direktör Aktuğ Sönmez de yer aldı. Gerçekleşen ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Mehmet Sepil yeni sezon öncesi Muğlaspor'a başarılar diledi. Sepil, Muğlaspor'a geçen sezon 2'nci Lig'deki play-off finali öncesi şampiyonluk primi olarak 5 milyon TL'lik destekte bulunmuştu.

KIYANÇ ADAY OLMADIĞINI TEKRARLADI

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli, 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen plaket törenine katıldı. Muğlaspor'un şampiyonluğuna giden yolda verilen emekler dolayısıyla Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeline plaket takdim edildi. Muğlaspor'u 3 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den art arda 3 şampiyonlukla 1'inci Lig'e taşıyan Menaf Kıyanç, taraftarlara yaptığı açıklamada cuma günü yapılacak kongrede aday olmayacağı kararını yineledi. Hafta başında il protokolü ile kulübün geleceğiyle ilgili toplantı yapıp beklediği mali desteği bulamamaktan yakınan Kıyanç, "Toplantıya kadar yüzde 99 aday değildim, toplantıdan sonra yüzde 100 aday değilim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Sepil, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'da Ziyaret ve Kıyanç'ın Adaylık Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:04:50. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor'da Ziyaret ve Kıyanç'ın Adaylık Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.