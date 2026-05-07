Muğlaspor Final Hazırlıklarını Tamamladı
07.05.2026 11:30
Muğlaspor, 10 Mayıs'ta Elazığspor ile oynayacağı final için taraftar desteğiyle kenetlendi.

2'nci Lig Beyaz Grup'taki play-off finalinde 10 Mayıs Pazar günü Bursa'da Elazığspor'la karşılaşacak Muğlaspor, 1'inci Lig hedefine ulaşmak için tek yürek oldu. Kent merkezi pankart ve bayraklarla donatıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, final öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç da düzenlediği basın toplantısında şehrin her kesiminin Muğlaspor etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Muğla'da son haftalarda oluşan birlik ve beraberlik ortamının camia adına çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Kıyanç, "Köyceğiz'den Ortaca'ya, Marmaris'ten Yatağan'a kadar şehrimizin dört bir yanından gelen taraftarlarımız tribünlerde inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Uzun süredir hayalini kurduğumuz birlik ruhunu hep birlikte gördük" dedi. Finale olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Menaf Kıyanç, 10 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak finalin Muğlaspor tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başarıya ulaşmanın yalnızca maddi güçle değil, inanç ve mücadeleyle mümkün olduğunu ifade eden Kıyanç, camianın kupaya yürekten inandığını belirtti.

100 OTOBÜSLE ÇIKARMA YAPACAK

Elazığspor'la oynanacak finalde taraftar organizasyonuna büyük önem verdiklerini de açıklayan Başkan Menaf Kıyanç, Bursa deplasmanı için kapsamlı hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Muğla merkez ve ilçelerden yoğun talepler aldıklarını belirten Kıyanç, yaklaşık 100 otobüslük taraftar organizasyonu planlandığını ifade ederek, yeşil-beyazlı taraftarların final karşılaşmasında takımı yalnız bırakmayacağını dile getirdi. Şehrin tüm dinamiklerine çağrıda bulunan Kıyanç, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bu süreçte tek yürek olması gerektiğini belirtti. 'Bu sadece bir futbol maçı değil, Muğla'nın birlik ve beraberliğinin göstergesi olacak' diyen Kıyanç, tüm Muğlalıları final karşılaşmasında takımının yanında olmaya davet etti.

AHMET ARAS'TAN MORAL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğlaspor'u final maçı öncesi ziyaret etti. Ahmet Aras, Bursa'daki finalden önce Başkan Menaf Kıyanç, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve taraftar dernekleri başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Ahmet Aras yaptığı açıklamada, Muğlaspor'un yıllardır büyük emekler ve fedakarlıklarla mücadele ettiğini belirterek, bugün gelinen noktanın tüm Muğla'nın ortak gururu olduğunu ifade etti. Aras, final süreci öncesinde tüm Muğla'yı takımın etrafında kenetlenmeye davet ederek, "Şimdi Muğlaspor'a daha güçlü sahip çıkma zamanı. Muğla'mızın dört bir yanını bayraklarla donatalım, takımımıza hep birlikte sahip çıkalım. Biz inanıyoruz; bu hikaye 1'inci Lig'de devam edecek" ifadelerini kullandı.

KALECİ İSMET FİNALLERE ABONE

Muğlaspor'un tecrübeli file bekçisi İsmet Yumakoğulları, kariyerinde bir kez daha finalde forma giymeye hazırlanıyor. Kariyerinde 1 kez 2'nci Lig, 3 kez 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı kaleci, performansıyla final öncesi güven veriyor. Bu sezon oynanan 37 maçta sadece 19 gole geçit veren İsmet, 23 maçta kalesini gole kapatarak istatistikleriyle zirve yaptı. İsmet, performansı ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Muğlaspor'un en büyük kozlarından biri oldu.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:54:36. #7.12#
