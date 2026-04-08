TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 Karacabey Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: İbrahim Güner, Batuhan Akkuş, Muhammed Yıldız
Muğlaspor: İsmet, Sırat (Emre dk. 60), Mustafa (Çağrı dk. 66), Mehmet, Turan, Fatih (Zihni dk. 78), Muhammet Enes (Serhat Enes dk. 46), Abdurrahman, Sedat, İsa, Abdullah (Cemal Ali dk. 46)
Karacabey Belediyespor: Recep Tayip, Yusuf Ziya, Oğuz, Osman, Fahri, Mehmet (Melih dk. 82), Berke, Muhammed Ali (Doğanay dk. 68), İbrahim Can (Kayra dk. 88), Furkan Yasin (Furkan dk. 46), Baran (Muhammed Enes dk. 68)
Goller: Baran Engül (dk. 15 ve 56), Melik Derin (dk. 83) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Erkasap, Emre Şimşek, İsmet Yumakoğlu, Abdurrahman Canlı (Muğlaspor), Recep Tayip, Berkem Özgün, Doğanay Kılıç (Karacabey Belediyespor) - MUĞLA
