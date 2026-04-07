Muğlaspor Karacabey'i Ağırlıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçlarda üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçen hafta lider Batman Petrolspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışında havlu atan Muğlaspor yarın Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki hafta içi mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip yarın kazanarak moral tazelemeye çalışacak. Play-Off etabına moralli girmek isteyen Muğlaspor grupta 65 puanla zirvedeki Batman'ın 11 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Karacabey'in 36 puanı var.
