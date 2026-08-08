Muğlaspor, Sarıyer Deplasmanında! - Son Dakika
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Muğlaspor, Sarıyer Deplasmanında!

Muğlaspor, Sarıyer Deplasmanında!
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Muğlaspor, TFF 1. Lig’deki ilk maçında yarın Sarıyer ile karşılaşacak. Hedef 3 puan.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Muğlaspor, yarın deplasmanda Sarıyer SK ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul'dan 3 puanla dönerek yeni lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde elde ettiği tarihi zaferle 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezondaki ilk maçında İstanbul'da Sarıyer SK'nın konuğu olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak 1. Lig'e galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 1. Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Muğlaspor, sezon öncesi transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime gitti. Teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getiren yeşil-beyazlı ekip, deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda 19 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Muğlaspor, yeni kadrosuyla ilk resmi sınavını Sarıyer karşısında verecek.

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği mücadele sonucunda Play-Off etabını başarıyla tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmişti. Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda da ortaya koyacağı performansla ligde kalıcı olmayı ve üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Sarıyer karşılaşması ise Muğlaspor'un 1. Lig'deki ilk sınavı olacak. İstanbul deplasmanında oynanacak mücadelede yeşil-beyazlıların en büyük hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Sarıyer SK-Muğlaspor karşılaşması yarın saat 19.00'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Sarıyer Deplasmanında! - Son Dakika

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