Muğlaspor savunmasıyla zirvede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, profesyonel ligler arasında kalesinde en az gol gören takım alarak savunma performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, 19 maçta yalnızca 9 gol yiyerek profesyonel liglerde kalesinde en az gol gören takım konumunda devam ediyor.

Uzun yıllar sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, bu sezon ortaya koyduğu savunma performansıyla profesyonel liglerin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Yeşil-beyazlılar, oynadığı 19 karşılaşmada sadece 9 gol yiyerek bu alanda zirvede yer aldı.

Aynı gol istatistiğine 17 maçta ulaşan Etimesgut Spor da Muğlaspor ile birlikte en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Bir maç eksiği bulunan yeşil-beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ligde geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Muğla temsilcisi, 41 puanla Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor'un ardından bir maç eksiği ile üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor, yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Beykoz ile karşı karşıya gelecek.

"Takım halinde savunma yapıyoruz"

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, takımın savunma performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Takım halinde çok iyi savunma yapıyoruz. Hem az gol yedik hem az mağlubiyetimiz var. Bu da takım halinde birlikte mücadele etmekten geçiyor. Takım halinde savunma yaptığımız için zihinsel olarak diri duruyoruz.Çok iyi bir konumdayız" - MUĞLA