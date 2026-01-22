Muğlaspor savunmasıyla zirvede - Son Dakika
Muğlaspor savunmasıyla zirvede

Muğlaspor savunmasıyla zirvede
22.01.2026 15:11  Güncelleme: 15:13
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, 19 maçta yalnızca 9 gol yiyerek profesyonel ligler arasında kalesinde en az gol gören takım konumuna yükseldi. Teknik Direktör Besim Durmuş, takımın savunma performansına dair açıklamalarda bulundu ve takımın güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, profesyonel ligler arasında kalesinde en az gol gören takım alarak savunma performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, 19 maçta yalnızca 9 gol yiyerek profesyonel liglerde kalesinde en az gol gören takım konumunda devam ediyor.

Uzun yıllar sonra yeniden TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, bu sezon ortaya koyduğu savunma performansıyla profesyonel liglerin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Yeşil-beyazlılar, oynadığı 19 karşılaşmada sadece 9 gol yiyerek bu alanda zirvede yer aldı.

Aynı gol istatistiğine 17 maçta ulaşan Etimesgut Spor da Muğlaspor ile birlikte en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Bir maç eksiği bulunan yeşil-beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ligde geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Muğla temsilcisi, 41 puanla Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor'un ardından bir maç eksiği ile üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor, yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Beykoz ile karşı karşıya gelecek.

"Takım halinde savunma yapıyoruz"

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, takımın savunma performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Takım halinde çok iyi savunma yapıyoruz. Hem az gol yedik hem az mağlubiyetimiz var. Bu da takım halinde birlikte mücadele etmekten geçiyor. Takım halinde savunma yaptığımız için zihinsel olarak diri duruyoruz.Çok iyi bir konumdayız" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Besim Durmuş, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Muğlaspor savunmasıyla zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muğlaspor savunmasıyla zirvede - Son Dakika
