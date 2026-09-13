Muğlaspor\'un Sivasspor deplasmanında 1-1 beraberliğine Koşukavak üzüldü

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sivasspor maçının ardından, "Kazanamadığımız için üzülüyorum. Kazanabilirdik, Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, "İki takım da aslında hazırlanma konusunda lige zamana ihtiyacı olarak başladı. Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Seyahati de zor Sivas'ın, zor geldik buraya. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Sivas'tan daha fazla pozisyona girdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum. Kazanabilirdik, Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.