Muğlaspor ve Balıkesirspor Zirveye Kilitlendi - Son Dakika
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Spor

Muğlaspor ve Balıkesirspor Zirveye Kilitlendi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik mücadelesi veren Muğlaspor ve Balıkesirspor, yarın karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor 39 puanla zirvede, Muğlaspor ise 36 puanla onu takip ediyor.

15.02.2025 10:56
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki zirve yarışında yarın ilk iki sırayı paylaşan Muğlaspor ve Balıkesirspor kritik 90 dakikada karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki liderlik maçı saat 14.00'te başlayacak. Grupta 9 maçtır yenilmeyen; bu periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlikle zirveye kurulan Balıkesirspor 39 puanda. Son 6 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Muğlaspor ise 36 puanla rakibinden koltuğu almaya çalışıyor. Ligde Ege ekiplerinin aynı saatte 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor-Silifke Belediyespor, 2'nci Grup'ta Uşakspor- Adıyaman FK, Çayelispor-Tire FK, 4'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor- Denizlispor, Ağrı 1970 Spor-Turgutlu 1984 Sportif, Edirnespor- İzmir Çoruhlu FK maçları var.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, 3-sayfa, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor ve Balıkesirspor Zirveye Kilitlendi - Son Dakika

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