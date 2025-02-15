Muğlaspor ve Balıkesirspor Zirveye Kilitlendi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki zirve yarışında yarın ilk iki sırayı paylaşan Muğlaspor ve Balıkesirspor kritik 90 dakikada karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki liderlik maçı saat 14.00'te başlayacak. Grupta 9 maçtır yenilmeyen; bu periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlikle zirveye kurulan Balıkesirspor 39 puanda. Son 6 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Muğlaspor ise 36 puanla rakibinden koltuğu almaya çalışıyor. Ligde Ege ekiplerinin aynı saatte 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor-Silifke Belediyespor, 2'nci Grup'ta Uşakspor- Adıyaman FK, Çayelispor-Tire FK, 4'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor- Denizlispor, Ağrı 1970 Spor-Turgutlu 1984 Sportif, Edirnespor- İzmir Çoruhlu FK maçları var.