Muğlaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı, Koşukavak taraftardan destek istedi - Son Dakika
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Muğlaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı, Koşukavak taraftardan destek istedi

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Muğlaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı, Koşukavak taraftardan destek istedi
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Muğlaspor, 1'inci Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyundan memnun olduğunu belirterek perşembe Bursaspor'u evinde konuk edeceklerini ve taraftar desteği beklediklerini söyledi.

1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu. Zorluk derecesi yüksek bir deplasman maçında alınan puanın önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadan mücadele ettik. Kazanmak için de son ana kadar her şeyi yaptık. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir maçtı. Oyundan ve oyuncularımızın isteğinden son derece memnunum" dedi.

Sahada her zaman hedefe inanan bir yaklaşımla mücadele edeceklerini ifade eden Yalçın Koşukavak, perşembe günü zirve yarışındaki Bursaspor'u konuk edeceklerini hatırlatıp sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şehrimize bir puanla döndük. Bu inanç, mücadele ruhu ve kazanma karakteriyle çok daha iyisini başaracağımıza yürekten inanıyorum. Perşembe akşamı Bursaspor'la evimizde oynayacağız. Bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan taraftarımızı bir kez daha yanımızda görmek istiyoruz. Bu yol inançla, sabırla ve mücadeleyle yürünecek. Birlikte inanacak, birlikte savaşacak ve birlikte başaracağız."

Kaynak: DHA
Yalçın KoşukavakFatih KaragümrükBursasporSporSon Dakika

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